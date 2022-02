Kong Harald fyller 85 år: Empatisk, beskjeden og morosam

innenriks

– For det norske monarkiet har han hatt svært mykje å seie, seier Harald Stanghelle. Han har ført samtaleboka «Kongen forteller» i pennen og er tidlegare redaktør i Aftenposten og Dagbladet.

For Stanghelle er det ingen tvil om at grunnen til at det norske monarkiet står sterkt, er måten kong Harald utfører rolla si på.

– Alle kongar må vere kongar av si eiga tid. Kong Haakon betydde enormt mykje i si tid, kong Olav i si tid, og kong Harald har på ein veldig lydhøyr og fin måte spegla den tida som vi lever i no, og har spegla dei enormt store forandringane som har vore i hans tid som konge, seier Stanghelle.

Kongehuset opplyste før helga at kong Harald tek med seg den næraste familien for å feire bursdagen i utlandet. Kongehuset opplyser til NTB at turen er privat, og at det derfor ikkje blir opplyst kvar turen går.

Har halde viktige talar

Stanghelle peikar på at Noreg i kong Haralds tid har fått eit mykje opnare kongepar, og eit kongepar som er opptekne av å forstå sitt eige land. Gjennom fylkesturane, som dei byrja med då dei var kronprinspar, har dei systematisk besøkt dei ulike fylka og kommunane.

Stanghelle meiner kong Harald også har halde nokre av dei viktigaste talane i perioden. Det byrja med Kibergtalen i 1992 i Vardø kommune i Finnmark, der han beklaga behandlinga av partisanane etter andre verdskrigen.

– Det kan vere vondt å måtte sjå historia i eit nytt lys. Eg har ei spesiell kjensle av dette når eg står her framfor eit monument over ein del av historia vår som til dels har vorte tagd i hel, sa kongen då han opna talen.

Stanghelle seier at talen vekte enorm oppsikt, og han meiner han slo an ein tone for regentskapen til kong Harald.

– Beskjedent menneske

To andre talar som vil bli ståande, er 22. juli-talen i Oslo Spektrum og talen i Dronningparken i september 2016.

– Har vore ein veldig empatisk konge gjennom talane sine – han har teke opp mobbing, sjølvmord, barn som har fått ein øydelagd barndom og har gitt ein kongeleg skulderklapp til veldig mange. Det trur eg har vore svært viktig, seier Stanghelle.

– Han er noko så sjeldan som eit beskjedent menneske i ein kongeleg opphøgd posisjon. Det trur eg er nøkkelen til å forstå hans posisjon.

Aktiv 85-åring

Som konge har kong Harald ei rekkje oppdrag. Det har han også hatt det siste året.

Saman med dronninga har han mellom anna feira at det er 30 år sidan dei vart signa i Nidarosdomen, 17. mai var det vinking frå slottsbalkongen, ein ny biltur i eit koronaprega Oslo og også ein tur på fjorden med kongeskipet. I sommar var han og dronninga mellom anna på besøk i fleire kommunar i Vestland fylke og heldt hovudtalen under minneseremonien på tiårsdagen for 22. juli.

Også i haust og vinter har han halde det gåande og opna Stortinget og Sametinget, heldt audiensar, statsråd, teke imot statsbesøk frå Nederland og delteke på fleire markeringar og opningar.

Men bursdagen blir ei privat feiring for 85-åringen.

– Ikkje glad i å feire seg sjølv

Historikar og forfattar Trond Norén Isaksen synest det er litt synd at folket ikkje får høve til å feire kongen på 85-årsdagen.

– Kong Harald er ein mann som ikkje er så veldig glad i å feire seg sjølv og å framheve seg sjølv, men eg trur at folket gjerne ville ha feira han om dei hadde hatt sjansen, seier han.

I samband med 80-årsdagane til kongen og dronninga i 2017 var det stor feiring, men også på 75-årsdagen var feiringa privat. Då tok kongen fri og reiste bort.

– Han pleier ofte å reise bort på bursdagen sin. No er det to år der det ikkje har vore mogleg, men andre år har han teke med seg heile familien på reise. Det er vinterferie neste veke, så det er moglegheiter, seier Norén Isaksen.

Humor og empati

Han meiner den sterkaste sida til kongen i forholdet til folket er humoren og empatien hans. Humoren viser han fram i mange samanhengar. Empatien viste han sist fram i ein videosnutt vesle julaftan, der han oppmoda folk til å finne ting for å gjere livet lettare for andre når mange var skuffa over at det endå ein gong ikkje vart ei normal jul.

– Eg trur at empatien han viser for folket, er ein viktig grunn til at han er så populær. Folk viser omsorg for han. Det har ein sett når han har vore sjuk. Det har vore mange som har vore opptekne av korleis han har det. Det er ikkje sjølvsagt.

Historikaren meiner kong Harald har reformert kongehuset i si tid som konge. Medan kong Olav var ein mann av ei anna tid og i stor grad førte vidare kong Haakons linje, har kong Harald opna opp kongehuset. Han styrer også monarkiet på ein annan måte, meir som eit teamarbeid enn som ein solospelar, meiner han.

– Han er meir moderne. Han rådfører seg og tek med seg både dronninga og kronprinsparet i avgjerdene, medan kong Olav i større grad informerte om det han hadde bestemt.

Fakta om kong Harald V

* Fødd 21. februar 1937 på Skaugum i Asker.

* Son av kong Olav V (1903–1991) og kronprinsesse Märtha (1901-1954).

* Det dåverande kronprinsparet hadde frå før to døtrer, prinsessene Ragnhild og Astrid, men kvinner hadde ikkje arverett til trona før etter ei grunnlovsendring i 1990.

* I okkupasjonstida oppheldt prins Harald seg saman med mor si og søstrene sine i USA.

* Byrja etter examen artium på Kavaleriets befalsskole og heldt fram på Krigsskolen, der han tok eksamen i 1959. Frå 1960 til 1962 studerte han samfunnsvitskap, historie og økonomi i Oxford.

* Vart kronprins då farfaren, kong Haakon VII, døydde 21. september 1957.

* Forlova seg med Sonja Haraldsen 19. mars 1968. Dei vart vigde i Oslo domkyrkje 29. august same året. Barna deira er prinsesse Märtha Louise (fødd 1971) og kronprins Haakon (fødd 1973).

* Etterfølgde far sin som Noregs konge 17. januar 1991. Signa i Nidarosdomen 23. juni same året.

Kjelde: Kongehuset/NTB

(©NPK)