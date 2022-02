Straumprisane skaper frykt i godstogbransjen

innenriks

Godstogbransjen opplevde i fjor ein vekst på 12 prosent for transportar som kombinerer tog og andre framkomstmiddel. Ikkje sidan 2009 har det vore frakta så mykje gods via tog i Noreg.

Men dei høge straumprisane har ført til frykt i godstogbransjen.

– Vi får signal frå bransjen om at kostnadsaukane for straum svekkjer jernbanen så mykje at godset har byrja å flytte over frå bane til veg, seier administrerande direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

NHO inviterer no samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til eit møte for å diskutere situasjonen og moglege løysingar.

