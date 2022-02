Stortinget grev vidare i Stoltenberg-tilsetjinga

innenriks

I alt tre personar vart oppmoda til å søkje på toppstillinga i fjor haust, kom det fram i svaret Stortinget fekk frå Finansdepartementet tidlegare i veka. Dei var alle personar som vart rekna for å ha «særleg relevant bakgrunn». Men berre to av namna er kjende. Den eine er Nato-sjef og tidlegare statsminister Jens Stoltenberg, som vart utnemnd til toppjobben 4. februar. Den andre er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som også søkte jobben.

Den tredje søkte ikkje

Når kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag skal diskutere korleis dei skal grave vidare i saka, så er dette eit av spørsmåla på ønskelista til Frp: «Kven var den tredje som vart oppmoda om å vere kandidat?»

Det er eit av fleire spørsmål regjeringa kan få frå Stortinget. For kontrollkomiteen er rett og slett ikkje fornøgd med svara dei fekk frå statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tidlegare i veka.

SV-leiar Audun Lysbakken har varsla at han har fleire spørsmål han ønskjer å stille, mellom anna om når og korleis namnet til Stoltenberg dukka opp, ifølgje Dagens Næringsliv.

Komitéleiar Peter Frølich (H) vil bruke møtet på fredag til å semjast med dei andre partia om kva og kor mange spørsmål som skal stillast. Han har sjølv med seg fleire spørsmål som Høgre vil ha svar på. Det dreier seg om habilitet, søknadsprosessen, Stoltenbergs rolleforståing og sjølvstendet til sentralbanksjefen.

Kven ville ha Stoltenberg?

– Vi har ikkje vorte veldig mykje klokare når det gjeld kven som eigentleg spelte inn Stoltenberg, og når kandidaturet hans gjekk frå å vere ein idé til å vere reelt, seier Frølich til NTB.

Ifølgje han er dette kjernen i det dei vil finne ut av:

– Kven var den sterkaste pådrivaren for Stoltenbergs kandidatur?

Han ser framleis ikkje bort frå at kontrollkomiteen kan kalle inn til høyring i saka, men opplyser at det spørsmålet ikkje står på dagsordenen for det digitale komitémøtet fredag.

– Vi bruker denne brevskrivinga til å få klarlagt så mykje som mogleg. Så må komiteen gjere seg opp ein status om det er nødvendig med ytterlegare steg og opne ein meir formell prosess, seier han.

Tiltrer før jul

Det var i statsråd fredag 4. februar den formelle avgjerda vart teken. I ein kongeleg resolusjon vart Stoltenberg åremålstilsett som sentralbanksjef for ein periode på seks år.

Stoltenberg vil tiltre før jul. Han overtek etter Øystein Olsen, som går av innan 1. mars etter tolv år i stolen. Wolden Bache skal fungere som sentralbanksjef fram til Stoltenberg tiltrer.

Utnemninga var i tråd med tilrådinga til embetsverket i saka, men har vore politisk kontroversiell på grunn av fortida til Stoltenberg som både statsminister og Ap-leiar og dei nære banda hans til Arbeidarpartiet og Støre.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, ein posisjon han har fram til 30. september.

