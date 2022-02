Sakkunnige meiner Kongsberg-sikta var psykotisk

innenriks

Dette opplyser Søraust politidistrikt i ei pressemelding fredag ettermiddag.

– Dei sakkunnige konkluderer einstemmig med at den sikta har ei psykisk liding som etter oppfatninga til politiet gjer at det er grunn til å tru at han kan ha vore utilrekneleg under handlingane, og dermed ikkje har strafferettsleg skuldevne, skriv politiet.

Kan dømmast til tvungen psykisk helsevern

Det er opp til retten å ta endeleg stilling til om Bråthen var utilrekneleg eller ikkje då han drap fem personar og skadde ei rekkje andre i Kongsberg sentrum i fjor haust.

– Politiet kjem derfor ikkje til å gi meir detaljert informasjon om innhaldet i sakkunnigerklæringa. Dersom retten kjem til at det er tvil om den sikta har vore tilrekneleg, kan han dømmast til tvinga psykisk helsevern, men ikkje dømmast til tidfesta fengselsstraff eller forvaring, skriv politiet vidare.

Det er psykiatrane Harald Brauer og Helge Haugerud og dessutan psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderinga av Bråthen. Dei leverte rapporten til påtalemakta onsdag.

Drap fem personar

Fem personar vart drepne og fleire andre skadde då 38-åringen gjekk rundt i Kongsberg sentrum med pil og boge og stikkvåpen på kvelden onsdag 13. oktober. Fleire av drapa skjedde innandørs heime hos offera.

Politiet gav tidleg uttrykk for at dei trur Bråthen var utilrekneleg på gjerningstidspunktet. Ifølgje ein tidleg rettspsykiatrisk rapport kan 38-åringen ha lidd av vrangførestillingar. Sidan angrepa 13. oktober har han vore innlagd på lukka psykiatrisk avdeling gjennom eit vedtak om tvangsinnlegging, men politiet har også formelt kravd han varetektsfengsla i påvente av rettssaka.

