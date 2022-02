Regjeringas hydrogensatsing hanglar, meiner Høgre

innenriks

– Noreg har veldig gode føresetnader for å produsere hydrogen, både blått og grøn, men vi står no i fare for å komme for seint i gang. Det vil gjere at vi går glipp av mange grøne arbeidsplassar i framtida, seier Astrup til Aftenposten.

Han viser til at den førre regjeringa, leia av nettopp Høgre, laga ei energimelding og eit vegkart for hydrogennæringa.

– Om vi sat med makta no, hadde vi komme mykje lengre, då energimeldinga ville vore vedteke, hevdar Astrup og viser til at «toget går no».

– Toget går, ja, og vi er heldigvis i førarsetet, svarer olje og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Ho avviser påstanden om at Noreg hamnar bak i kappløpet om eit industrieventyr på hydrogen.

– Regjeringa opplever at fleire norske selskap satsar friskt innanfor hydrogen. Det er bra, men vi ønskjer å bidra til å få opp både tempo og industrialisering endå meir i eit grønt industriløft, seier Mjøs Pedersen.

Ho viser til at regjeringa gjennom Enova i desember gav over 1 milliard kroner til selskapa Yara, Tizir og Horisont Energi som ledd i hydrogensatsing.

