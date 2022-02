Norwegian i pluss i fjerde kvartal

innenriks

Tala frå Norwegian viser at etterspurnaden etter flyreiser auka frå førre kvartal, men det vart likevel negativt påverka av utbrotet av omikronvarianten av koronaviruset.

Resultat før skatt (EBT) vart 117 millionar kroner. I tredje kvartal var resultatet 169 millionar kroner. I fjerde kvartal 2020, då selskapet mellom anna var midt i konkursbehandling, gjekk selskapet på eit nettotap på 16,6 milliardar kroner.

– Eg er fornøgd med at vi effektivt tilpassar oss hyppige endringar i marknaden, og for at vi kan rapportere om positiv botnlinje og ei forbetra kontantbehaldning i eit kvartal som var sterkt prega av styresmaktspålagde restriksjonar etter framveksten av den nye omikronvarianten, seier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Han seier dei no ser fram mot vår- og sommarsesongen, der dei skal auke flåten til 70 fly og ha over 270 ruter til sals.

(©NPK)