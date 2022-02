Justisministeren ber Advokatforeningen ta ansvar – ønskjer nøytral mekling

innenriks

Føresetnaden er at Advokatforeningen avsluttar boikotten i Høgsterett. Det kjem fram i eit brev justisministeren har sendt til Advokatforeningen 18. februar.

Om lag 25 straffesaker er viste til behandling i Høgsterett, men ikkje dagsett fordi Advokatforeningen har oppmoda medlemmene sine til å boikotte sakene. To gonger har statsråden møtt motparten til dialogmøte, men utan at aksjonen har vorte avblåse.

Leiar i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas seier i ein førebels kommentar til NTB fredag at han tenkjer forslaget til justisministeren er positivt.

– Eg har berre nettopp vorte kjent med innhaldet i brevet frå ministeren. Det vil sjølvsagt bli lese grundig og behandla hos oss, slik at vi kan gi eit svar til ministeren ein gong over helga. Eg noterer meg likevel som positivt at ministeren no sjølv foreslår at vi kan hente inn ein uavhengig tredjepart til å mekle mellom oss, seier Wessel-Aas.

– Riksmeklaren er uaktuell

Aksjonen starta i fjor haust etter at Støre-regjeringa i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for i år berre foreslo å auke salærsatsen for advokatar i straffesaker med 22 kroner til 1.107 kroner. Kravet frå Advokatforeningen var 1.560 kroner.

– Regjeringa ser svært alvorleg på at boikotten lammar straffesaksbehandlinga i Høgsterett og rammar enkeltpersonar. Vi er villige til å til å bringe inn ein nøytral tredjepart under føresetnad av at boikotten blir avslutta, seier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

– Budsjettet for i år er behandla og vedteke i Stortinget. Advokatforeningen må, som alle andre, ta omsyn til dei ordinære budsjettprosessane, seier ho.

Advokatforeningen har tidlegare ønskt å leggje saka fram for Riksmeklaren. Dette meiner statsråden er eit feil spor.

– Det blir ikkje rett å leggje boikotten fram for Riksmeklaren, som blir nytta til å mekle tvistar mellom partane i arbeidslivet. Salærsatsen er pris på ei teneste som staten kjøper frå advokatar i marknaden. Aksjonen til Advokatforeningen er derfor ikkje ein streik, seier Mehl.

I brevet antydar Mehl at aksjonen kan vere eit brot på forpliktingane advokatane har overfor Domstoladministrasjonen.

Kontraktbrot

– Ei unnlating av å ta på seg forsvararoppdrag for ein lengre eller ubestemd periode vil dessutan kunne vere eit brot på dei kontraktrettslege forpliktingane dei faste forsvararane i Høgsterett har overfor Domstoladministrasjonen.

Rundt halvparten av sakene som står i kø til Høgsterett, involverer ein eller fleire forsvararar frå Advokatfirmaet Elden.

– Førebels har ikkje Høgsterett teke kontakt for å dagsetje nokon av dei sakene det ikkje er gitt dispensasjon for, så vi oppfattar nok at Høgsterett har vesentleg meir forståing for Advokatforeningens syn enn departementet. Men det blir ikkje streika for vilkåra i Høgsterett, så vi sit på gjerdet og følgjer med, seier John Chr. Elden til Rett24.

