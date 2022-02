Grimstad kommune åtvarar om amfetamin blanda med store mengder rottegift i omløp

innenriks

Åtvaringa kjem frå Feltsykepleien i Grimstad, som er eit kommunalt tilbod til rusavhengige i kommunen.

Det er ikkje uvanleg at amfetamin blir blanda ut med små dosar rottegift for å vatne ut stoffet slik at langarane tener meir pengar per dose. Men problemet oppstår når nokon blir for grådige og bruker for mykje gift i blandinga, forklarer feltsjukepleiar Hilde Nordby Bergland til Agderposten.

– Vi har tidlegare sett blandingar der det er snakk om nesten rein rottegift, seier Bergland, som legg til at dei har fått inn fleire personar den siste tida som har vorte dårlege etter å ha teke stoffet.

