Forsvararen til Birgitte Tengs-fetter etter rettsmøte: – Det var positivt

Agder lagmannsrett kalla inn til møtet.

– Det har vore eit opplysande møte. Eg har fått innsyn i problemstillingane til lagmannsretten. Dette er jo nybrotsarbeid, seier forsvararen til fetteren, Arvid Sjødin til NTB.

Domstolane har ikkje før arbeidd med ei liknande sak. Normalt er fristen for å ta opp att ein slik dom fem år, forklarer Sjødin.

Fristen for å ta opp att erstatningsdommen til fetteren var eigentleg i 2003, då sivilretten gav dommen i 1998.

To år etter drapet av kusina vart fetteren dømd. Han anka og vart frikjend, men vart samtidig dømd til å betale oppreisning til foreldra i ei sivil sak.

Ny mann vart sikta i haust

Bakgrunnen for at saka kan takast opp igjen, er at politiet i haust sikta ein 51 år gammal mann for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Han vart arrestert i september etter at DNA-undersøkingar av ein blodflekk på strømpebukse til Tengs peika på han. Mannen nektar straffskuld.

I november vart det kjent at det var sendt inn nytt krav om gjenopptaking av Tengs-saka på vegner av fetteren.

Agder lagmannsrett har opna for at fetteren kan bli frifunne i den sivile erstatningsdommen.

Sjødin trur ei avgjerd i saka ikkje er langt unna.

Foreldra til Birgitte Tengs: Gjenopptaking må vente

Foreldra til Birgitte Tengs meiner kravet til fetteren om gjenopptaking av den sivile dommen må vente til saka mot den nye drapssikta er avgjord.

John Christian Elden, som representerer foreldra til Birgitte Tengs, skriv i ei tekstmelding at møtet berre var ein uformell videosamtale for å sjå på framdrifta.

– Ingenting av innhaldet i saka var tema, opplyser han til NTB.

