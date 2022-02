Ein av fem unge på vidaregåande har brukt cannabis

innenriks

Det viser ei spørjeundersøking Folkehelseinstituttet har gjennomført.

3.500 elevar frå 34 vidaregåande skular deltok i undersøkinga. 15 prosent oppgav at dei hadde brukt cannabis dei siste 12 månadene, og 6,2 prosent siste 30 dagar.

Undersøkinga er den første som i tillegg til cannabiserfaringar òg undersøkjer ungdoms kunnskap, haldningar og motiv knytt til cannabis.

– Vi fann at mange elevar manglar kunnskap om cannabis. Elevane overvurderte mellom anna kor mange andre unge som hadde brukt rusmiddelet. Ein del hadde òg feiloppfatningar om cannabisbruk, seier Anne Line Bretteville-Jensen, forskar ved Folkehelseinstituttet.

Ho fortel at ønsket om å ikkje bli teken av politiet (48 prosent), omsynet til foreldre (44 prosent), faren for å bli avhengig (41 prosent) og dessutan prisen på cannabis (36 prosent), var dei hyppigast oppgitte grunnane for ikkje å bruke meir cannabis blant dei som allereie hadde cannabiserfaring.

