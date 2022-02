Bernt Apeland gir seg som Røde Kors-sjef

innenriks

– Det har vore eit stort privilegium å få lov til å vere med å leie organisasjonen med så mange engasjerte frivillige og tilsette gjennom snart seks år, men no er tida inne for å sleppe til nye krefter, seier Apeland i ei pressemelding.

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll takkar Apeland for innsatsen gjennom dei siste vel seks åra.

– I Bernt har vi hatt ein generalsekretær som har leidd det daglege arbeidet til organisasjonen gjennom to år med pandemi, rekordmange søk og redningsoppdrag og arbeid organisasjonen har gjort med å avdekkje og møte humanitære behov, ikkje minst for barn og unge, seier Sveinsvoll.

Apeland held fram i stillinga ut oktober, og Sveinsvoll seier at Røde Kors no vil lyse ut stillinga og setje i gang ein rekrutteringsprosess for å finne ein etterfølgjar.

