Vegvesenet forventar normal vinterferietrafikk i år

innenriks

– I vinterferiemånaden februar var det 10 prosent færre bilar på norske vegar i 2021, samanlikna med same månad i 2020, seier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, i Statens vegvesen.

– I år er dei fleste tiltak og restriksjonar oppheva, og grensene er opna igjen. Det gjer at vi forventar normal vinterferietrafikk på vegane dei neste vekene, men vêret kan påverke utfarten, seier Karbø.

Starten av 2022 har vore prega av mykje ruskevêr både i nord og sør, særleg i fjellområda.

– Ver førebudd på at dårleg vêr kan medføre at vegar blir stengde, eller at det blir innført kolonnekøyring. Det kan skje på kort varsel. Sørg for å ha nok drivstoff, og godt med klede, mat og vatn i bilen, oppmodar Karbø.

