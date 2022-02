Vedum vil gi folk betre fastpris på straum

innenriks

Til VG torsdag seier finansministeren at det kan skje ved at det blir lågare risiko for straumselskapa å tilby deg gode fastprisavtalar.

– Vi vil saman med selskapa sjå om det kan etablerast ordningar som kan gi større føreseielegheit og hindrar pristoppane for norske forbrukarar. Ei moglegheit kan vere eit fastprissystem som gjer at folk kan sikre seg mot store prisaukar, seier Vedum til VG.

Han meiner staten først og fremst skal bidra med reglar og gjennom skattesystemet, ikkje med direkte subsidiar.

Han varslar òg at det kan komme nye kutt i straumavgiftene.

– Vi har redusert avgiftene på straum og må vurdere å redusere dei endå meir, seier Vedum.

– For Arbeidarpartiet og Senterpartiet er det eit mål å hindre at folk igjen skal hamne i krevjande situasjonar med for høge straumprisar, seier han.

(©NPK)