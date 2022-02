Vedum: Eit eineståande skotsmål til Olsen

innenriks

Finansministeren gir avtroppande sentralbanksjef Øystein Olsen ros for virket sitt som styreleiar for Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet.

– Det at vi no har tent meir på plasseringane ute enn vi har sett inn i fondet, er eit eineståande skotsmål til Olsens periode som sentralbanksjef og styreleiar for Statens pensjonsfond utland, seier Vedum (Sp).

Han merka seg ei uro som Olsen fremja i den siste årstalen sin.

– Det er viktig å merke seg det han seier om at Oljefondet plutseleg kan falle mykje etter den formidable oppgangen vi har sett dei siste åra. Det er ei uro eg deler, og som vi tenkjer mykje på i utforminga av finanspolitikken, seier Vedum og viser til Olsens formaning om at det er klokt å leggje bruken av oljepengebruken lågt i gode tider.

Vedum kunne ikkje sjølv vere til stades under middagen i Noregs Bank ettersom han er smitta av koronaviruset.

