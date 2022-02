Utanlandskablane blir i all hovudsak brukt til eksport av straum

innenriks

97 prosent av kraftflyten gjennom den nye kabelen til Storbritannia er eksport. Også kablane til Nederland og Tyskland fungerer i størst grad som eksportkablar. Det same vil vere tilfelle dei neste tiåra, ifølgje ein NVE-analyse, skriv Klassekampen.

Noreg har i dag 17 utanlandskablar. Dei aller fleste går til dei nordiske nabolanda våre. Men dei tre nyaste kablane, som koplar Noreg til Nederland, Tyskland og Storbritannia, skaper konflikt.

Nordned, som opna i 2008 og går til Nederland, har hatt 86,7 prosent eksport, og 13,3 prosent import gjennom levetida til kabelen.

Nordlink, opna i 2021, som går til Tyskland, har eksportert 79,3 prosent og importert 20,7 prosent.

North Sea Link, opna i 2021, som går til England, har eksportert 97,2 prosent og importert 2,8 prosent.

I rapporten «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021–2040» gjer NVE anslag for korleis kraftflyten vil vere i dei to nyaste kablane dei neste tiåra. Dei spår at det blir litt meir import, men at kablane i hovudsak vil bli brukt til eksport òg i 2040.

