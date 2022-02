Undersøking: Ni av ti foreldre fornøgd med barnehagane

innenriks

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøking 2021 viser at 93 prosent av foreldra i stor grad er fornøgde med barnehagane, og at koronasituasjonen ikkje ser ut til å påverka tilfredsheita.

Spesielt er foreldra fornøgde med tryggleiken til barnet og trivsel i barnehagen.

Ifølgje undersøkinga er ein av ti foreldre misfornøgde med mattilbodet, medan 16 prosent er misfornøgde med bemanningstettleiken. Dette er på nivå med 2019.

– På veg ut av ein pandemi som for alvor har vist kor viktig barnehagar er for at samfunnet kan gå rundt, må vi ta grep og sørgje for at det både er godt for barn å gå i barnehagen, og at barnehagane våre er gode arbeidsplassar.

Om lag 270.000 barn går i barnehage i Noreg.

(©NPK)