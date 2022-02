Ulv felt i Bograngen-reviret

innenriks

Det skal vere leiartispa i Bograngen-reviret som vart felt torsdag, skriv rovdyr.org.

Sju personar var involverte i sporing, kartlegging og felling onsdag og torsdag. Statens naturoppsyn (SNO) hadde frå morgonen av spor etter fire ulvar, opplyser dei.

Klima- og miljødepartementet bad tysdag SNO om å gjennomføre statleg uttak av ulveflokkane i revira Rømskog og Bograngen. SNO har fått i oppdrag å ta ut inntil seks ulvar i Bograngen og inntil ti i Rømskog.

– Vi følgjer med på begge områda. Etter at vi vart tildelte oppdraget, har vi måtta kaste oss rundt og byrja innsatsen i Bograngen. Her er det brukbare forhold, medan det er mykje vanskelegare i Rømskog no, seier direktør Morten Kjørstad i SNO til nettstaden.

Etter at Borgarting lagmannsrett 11. februar opna for lisensfelling innanfor ulvesona, har det vorte felt åtte dyr i reviret Hornmoen, to dyr i Slettås og to dyr i Bograngen. Dermed står det att fem dyr på kvoten i Bograngen, og 10 dyr på kvoten i Rømskog, ifølgje Miljødirektoratet.

Den første ulven i Bograngen vart felt måndag, ifølgje rovdyr.org.

(©NPK)