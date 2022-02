Tre av ti barnehagar oppfyller ikkje pedagognorma

innenriks

Sjølv om det er fleire barnehagar enn i fjor som oppfyller pedagognorma, er det framleis 30 prosent som ikkje har nok barnehagelærarar til å oppfylle kravet i pedagognorma – og dermed har for mange barn per barnehagelærar.

– Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for utviklinga til barn og unge. Då er det eit paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lågast. Regjeringa vil at barna skal møte fleire tilsette med rett kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbodet, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i ei pressemelding.

Brenna varslar at regjeringa vil leggje vekk barnehagestrategien til den førre regjeringa og utvikle ein ny og meir ambisiøs strategi – som skal vere klar til hausten.

Ifølgje Utdanningsdirektoratet blir det òg stadig færre barnehagar – og det har først og fremst vorte færre av dei minste barnehagane med 25 barn eller færre. Andelen små barnehagar har gått ned frå 31 prosent i 2012 til 24 prosent i dag.

– Dei små privateigde og ideelle barnehagane er viktige for å gi eit barnehagetilbod nær folks bustad. Derfor er vi opptekne av å gi desse barnehagane betre rammevilkår, og mellom anna gi kommunen moglegheit til å prioritere desse, seier kunnskapsministeren.

Regjeringa vil stramme inn regelverket for private barnehagar – og sikre at offentleg tilskot og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Dette blir òg noko den nye strategien skal sjå på.

(©NPK)