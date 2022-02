Tidlegare fastlege dømd til åtte månaders fengsel for å ha forgripe seg på pasient

innenriks

Han vart frikjend for to tilfelle av overgrep i Møre og Romsdal tingrett, skriv NRK. For det siste tilfellet vart mannen dømd til åtte månader fengsel utan vilkår og til å betale den fornærma 80.000 kroner i erstatning, skriv TV 2.

– Eg er glad for at det vart domfelling på eitt punkt og skuffa over frifinninga på to punkt, seier bistandsadvokat Gerd Haagensen til statskanalen.

I det første av tilfella der mannen vart frikjend, meiner retten det er rimeleg tvil om det var ei utilbørleg utnytting av pasientforholdet. I den andre er ikkje retten overtydd om at seksuell omgang mellom den tiltalte og den fornærma har funne stad.

Han vart derimot dømd for det tredje tilfellet.

– Slik retten ser det, var det eit reint seksuelt forhold som den tiltalte skaffa seg i kraft av å vere fastlege for fornærma, samtidig som han hadde forhold til to andre kvinner og var gift, heiter det i dommen.

Statsadvokat Magne Nyborg hadde lagt ned påstand om fire år og ti månader fengsel. Påtalemakta skal no vurdere ankespørsmålet. Det er allereie sett av tid til ankesaka i Frostating lagmannsrett i juni.

