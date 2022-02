Statnett: Norsk kraftoverskot borte om fem år

innenriks

Om vi held fram dagens forbruk, og om alle planane om å etablere nye verksemder som treng mykje kraft blir realiserte, vil kraftoverskotet vi har i Noreg gradvis bli borte, melder NRK.

Ved utgangen av 2026 vil dagens kraftoverskot på 15 Twh bli redusert til 3 TWh. Sidan forbruket aukar mest i sør, vil Sør-Noreg ha kraftunderskot allereie i 2026. Det skriv Statnett i ein analyse som kom i desember.

– Havvind får vi ikkje produsert før på byrjinga av 2030 talet. Vindkraft på land er politisk død på mange måtar, og renovering av eksisterande vasskraftverk og produksjon av ny vasskraft kjem òg til å skape konflikt, seier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i NHO-organisasjonen Nelfo.

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett seier det nesten ikkje er planar om ny kraftproduksjon dei neste fem åra. Dette vil òg påverke straumprisane.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet seier at etterspurnaden etter kraft aukar raskare enn produksjonen.

– Meir effektiv bruk av energi er viktig, men dessverre er skalaen for liten til at det åleine kan stille opp med dei energimengdene vi ser at det vil vere behov for.

– Vi har behov for meir kraft frå vindkraft på land og til havs, vasskraft og energieffektivisering, seier Vik.

