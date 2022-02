Oppjustert anslag for oljeinvesteringar på norsk sokkel – men framleis nedgang

innenriks

Operatørane anslår at investeringane vil komme opp i 159,5 milliardar kroner i 2022. Dette er 3,3 prosent meir enn anslaget gitt førre kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Investeringsanslaget er likevel einstydande med eit fall på 8,1 prosent frå året før då investeringane enda på 177,7 milliardar kroner.

Når det gjeld investeringane i desse næringane for 2023 er dei oppgitt til 131,4 milliardar kroner. Dette er 5,1 prosent lågare enn tilsvarande anslag for 2022, gitt i 1. kvartal i fjor.

Utbyggingsprosjekt kjem med i investeringsundersøkinga frå SSB først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til styresmaktene. Held ein oppe tidsplanane på dei venta prosjekta, ligg det derfor an til betydeleg høgare investeringar i 2023 enn det som no ligg inne i undersøkinga.

Derfor bør nedgangen som blir indikert for oljeinvesteringane i førstegongsanslaget for 2023, bli tolka med varsemd, skriv SSB.

