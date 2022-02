Omsetninga i daglegvarebutikkane fall med 743 millionar kroner i fjor

innenriks

– Dette er vi ikkje fornøgde med, seier administrerande direktør Tom Kristiansen i Rema 1000 til NTB.

Torsdag vart daglegvarerapporten frå analyseselskapet NielsenIQ lagt fram. Den viser at Rema 1000 i fjor tapte 0,30 prosentpoeng i marknadsandelar til konkurrentane i daglegvaremarknaden, og dei hadde med det ein marknadsandel på 22,9 prosent.

Med ei omsetning på totalt 208,1 milliardar kroner i den norske daglegvaremarknaden i fjor, utgjer relativt små prosentvise endringar store summar.

Rema er likevel framleis den største enkeltkjeda i Noreg, følgd av Kiwi med 22,4 prosent av marknaden.

– Fokuset vårt er på 2022 og planane framover for å levere på målsetjinga vår om å selje daglegvarer billigast i Noreg, og derigjennom auke marknadsdelane, seier Kristiansen.

Coop aukar mest

Omsetninga i daglegvaremarknaden i fjor utgjer ein nedgang på 743 millionar kroner eller 0,4 prosent frå 2020.

2020 var eit rekordår for norsk daglegvare, fordi stengde grenser førte til mindre handel i Sverige, og heimekontor og stengde matstader gjorde at mange fleire måltid vart etne i heimane. Samanlikna med normalåret 2019, var likevel veksten i fjor på 29,8 milliardar kroner eller 16,7 prosent.

Daglegvarekonsernet Coop hadde den største auken i marknadsandelar, med ein auke på 0,33 prosentpoeng til 29,7 prosent.

Coop Extra er òg vekstvinnaren blant kjedene, og aukar marknadsandelen sin med 0,8 prosentpoeng til 16,4 prosent. Det er mellom anna drive av at det i 2021 kom 29 nye Extra-butikkar, anten som følgje av nyetableringar eller at andre Coop-butikkar vart omprofilerte.

– Vi er stolte av at Coop er den einaste daglegvareaktøren som tek marknadsandelar i 2021. Veksten er heilt formidabel og det i ei spesiell tid, og i ein marknad med svært krevjande konkurranse. Vi visste at vi hadde god vekst, men dette er faktisk over det vi hadde drøymt om, seier konsernsjef Geir Inge Stokke til Nettavisen.

Norgesgruppen taper terreng

Norgesgruppen, som mellom anna eig Kiwi, Meny, Spar og Joker, er framleis desidert størst blant daglegvarekonserna med 44 prosent av marknaden, ein nedgang på 0,04 prosentpoeng frå 2020.

– Vi opna berre tre nye Kiwi-butikkar i fjor i motsetning til Extra som opna 29 nye eller omprofilerte i fjor. Veksten til konkurrenten vår viser at konkurransen om kundane er hardare enn nokosinne, og det gjer at vi må halde oss skjerpa, seier Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon i Norgesgruppen, til Dagens Næringsliv.

Seks fleire daglegvarebutikkar

Veksten i lågprissegmentet held òg fram, og dette segmentet hadde i fjor 68,5 prosent av marknaden, som er ein auke på 0,2 prosent frå 2020. Supermarknadssegmentet aukar med like mykje, og hadde i fjor 21 prosent av daglegvaremarknaden.

Totalt var det ved årets slutt i fjor 3.858 daglegvarebutikkar i Noreg, som er seks fleire enn på same tidspunkt enn i 2020.

Fleire kjøper mat på nett

Daglegvarerapporten viser òg til at netthandelaktørane i daglegvaremarknaden hadde høg vekst i fjor. Oda hadde ein vekst på 25 prosent mot 2020 og omsette for 2,47 milliardar kroner. Menys netthandel vaks med 29 prosent mot 2020 og omsette i fjor for 940 millionar kroner.

I ei undersøking seier 18 prosent av dei spurde at dei har handla matvarer på nett siste månad, som er ein auke på 5 prosentpoeng frå 2020.

(©NPK)