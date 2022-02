Noreg planlegg stor militærøving midt under Ukraina-konflikten

innenriks

– Det vi øver på, er å forsterke Noreg i ein krisesituasjon, transatlantisk frå USA, som er avgjerande for heile Europa, og ei overføring av reaksjonsstyrkar frå Nato til Sør-Noreg. Formålet er å få øvingsutbytte i eit krevjande klima, men også å vise evne og vilje til å gjere dette viss det skulle vere behov for det, seier sjefen for Forsvarets operative hovudkvarter, generalløytnant Yngve Odlo.

Den 14. mars startar den norske militærøvinga Cold Response 2022, der 35.000 soldatar frå 28 allierte land skal trene på å forsvare Noreg. Øvinga vil gå føre seg i Søraust-Noreg, Midt-Noreg og Nord-Noreg, og går over to veker.

Ukraina-konflikten kan påverke

Øvinga har vore under planlegging i lang tid og blir gjennomført normalt kvart andre år. I 2020 vart likevel Cold Response avlyst på grunn av koronaviruset.

Det er ein spent situasjon i Europa i forkant av øvinga, der over 150.000 russiske soldatar no står klare til invasjon ved grensa til Ukraina.

Odlo seier at Cold Response kan bli påverka dersom Ukraina-situasjonen har spissa seg til ytterlegare om ein månad, og at det er ei moglegheit for at nokre land vel å omdisponere nokre av soldatane og utstyret som opphavleg skulle sendast til Noreg.

– Det er nasjonale avgjerder, og det ligg ingen forpliktingar hos landa, så at det kan bli justeringar, må vi rekne med, seier sjefen for Forsvarets operative hovudkvarter.

Han presiserer at det er vanleg med justeringar i kor mange soldatar og kva typar utstyr som blir sendt til slike øvingar.

– Øvinga kan bli endra

– Risikerer ein då at øvinga kan bli amputert viss ein del av soldatane som skulle ha komme, ikkje kjem?

– Øvinga kan bli veldig endra og amputert, og vi kan måtte justere oss, det er det ingen tvil om. Men det som har vore klart frå nasjonane og Nato er at nettopp no er det viktig å gjennomføre Cold Response som felles aktivitet, på grunn av pandemien og fordi det er lenge sidan vi har øvd, så viljen er der.

Han seier at dei vil ta omsyn til endringar på ein pragmatisk måte, dersom dei dukkar opp.

– Dette er viktig, men det kan vere andre ting som er viktigare, seier Odlo.

Russland sender truleg observatørar

Russland er informert om Cold Response, og vil truleg sende observatørar til øvinga.

– Eg trur vi kan vente at dei vil vere til stades, og vi observerer også kva dei gjer og har kontroll på dei. Av erfaring opptrer dei relativt profesjonelt og i samsvar med dei avtalane vi har.

