NRK fekk kritikk i Kringkastingsrådet for endring av julesalme

innenriks

NRKs julekonsert «Jul med Kork» vekte sterke reaksjonar frå fleire hald i fjor. Årsaka var at bandet 9 grader nord endra delar av teksten og fjerna nokre av dei opphavlege kristne tekstlinjene.

I ettertid valde NRK å fjerne innslaget og beklaga samtidig at dei ikkje fekk godkjent endringane i teksten på førehand. NRK fekk inn over 100 klager på endringa.

Det mykje omtalte salmeinnslaget vart naturleg nok tema i møtet på torsdag i Kringkastingsrådet.

Frp-politikar Jøran Kallmyr meinte at mange av klagarane var opptekne av om det er ein medviten strategi av NRK å fjerne den religiøse bodskapen i dei religiøse tekstane og songane, skriv Kampanje.

Ifølgje Vårt Land var den nyvalde leiaren i rådet, Snorre Valen, samd med Kallmyr i dette, og peika på at dei som er mest opptekne av kristen trusutøving, kjenner seg ganske utsette, og ikkje alltid som ein del av ein majoritet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen meinte på si side at dette først om fremst dreidde seg om eit brot på åndsverklova.

– Viss ein skal setje det inn i ein avkristningsteori, så må ein leggje til grunn at nokon har endra teksten for å oppnå det. Her ser eg verkeleg ikkje nokon bakgrunn for det, sa han.

Rådsmedlem Tove Knudsen meinte på si side at merksemda rundt saka først og fremst kom fordi endringane i teksten vart gjort av nokon som kom frå ein annan kultur.

– Hadde det ikkje vore for at det var artistar frå ein annan kultur, så tviler eg på at nokon hadde meint at det var eit anslag mot kristendommen, sa ho ifølgje M24.

(©NPK)