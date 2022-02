Kulturministeren til Oscar-utdelinga i LA

innenriks

– Når «Verdens verste menneske» no har fått ikkje berre éin, men to nominasjonar, er det sjølvsagt for meg å reise til Los Angeles for å støtte og heie, seier Trettebergsstuen til NTB.

Det aller første oppdraget hennar som ny kulturminister var faktisk premieren til den kritikarroste filmen i Oslo 15. oktober.

– Norsk film har ein sjanse no som vi må utnytte, og eg gler meg til å vere med og heie på Joachim Trier, Eskil Vogt, Renate Reinsve og resten av gjengen bak denne fantastiske filmen, seier Trettebergstuen.

I tillegg til prisutdelinga 27. mars skal også Liv Ullmann heidrast med Æres-Oscar på ein seremoni 25. mars.

Programmet for reisa er ikkje klart, men kulturministeren skal mellom anna bidra til å vise fram norsk film, musikk og dataspel.

– Merksemda som Noreg og norsk kultur får i samband med slike nominasjonar, er ein sjanse Noreg må byggje vidare på. Norsk filminstitutt jobbar knallhardt saman med norske produsentar i samband med både Cannes og Oscar for å fremje norske produksjonar overfor publikum og investorar, og eg gler meg til å sjå med eigne auge korleis den jobben blir gjord.

(©NPK)