Kraftig vekst i igangsetjing av nye bustader

innenriks

Boligprodusentenes Forening la torsdag fram januartala for sal og igangsetjing av nye bustader. Her kjem det fram at igangsetjinga av nye bustader i januar er 72 prosent over januar i fjor.

Totalt vart det igangsett 26.118 nye bustader siste tolvmånadersperiode, noko som er 11 prosent over førre tolvmånadersperiode.

Tala viser òg at salet av nye bustader gjekk ned ein prosent i januar, samanlikna med same månad i fjor, medan salet dei siste tre månadene ligg 17 prosent under same periode i fjor.

– Året startar med fleire usikkerheitsfaktorar i nybustadmarknaden, og vi er bekymra for korleis dei høge materialkostnadene, energiprisane, renteutviklinga og det kommande lønnsoppgjeret vil påverke sal og igangsetjing av nye bustader i 2022, seier administrerande direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

– Etter rekordåret 2021 ser vi at salet av nye fritidsbustader blir normalisert, seier Jæger.

Salet av nye fritidsbustader hittil i år ligg 53 prosent under fjoråret, medan igangsetjinga av nye fritidsbustader hittil i år er 2 prosent under 2021.

(©NPK)