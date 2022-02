Kraftig prisvekst for hytter i fjor

innenriks

Tala frå Eiendom Norge viser at prisane for fritidsbustader steig med 7,3 prosent i 2021. Den typiske fritidsbustaden i Noreg kostar no 2.680.012 kroner.

I 2021 vart det selt 8.549 brukte hytter i Noreg, ein nedgang på 3,9 prosent frå 2020. Men sidan det samtidig er ein kraftig vekst i salet av store og dyre hytter, så går omsetninga totalt framleis opp.

– Det har dei siste 5–6 åra vore ein sterk vekst i hyttemarknaden som vart toppa med den sterke oppgangen i 2020. I 2021 vart det selt nesten like mange brukte hytter som i 2020, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Stor vekst for dyre hytter

Særleg er veksten stor for hytter med ein prislapp på over 5 millionar kroner. Her er omsetningsveksten heile 21,4 prosent frå 2020. Samanlikna med 2019 har omsetninga av desse dyre hyttene meir enn dobla seg.

I gjennomsnitt tok det 47 dagar å selje ein fritidsbustad, medan den typiske formidlingstida var på 16 dagar. Det er òg rekordraskt.

Av dei 8.549 hyttene i bruktmarknaden var 4.338 fjellhytter, 2. 536 hytter låg ved sjøen, medan 1.675 var innlandshytter.

Det var flest omsetningar i Trysil, Ringsaker og Vinje kommune, medan hytteprisane var høgast i Lillesand, Færder og Tvedestrand kommunar. Dyrast av fjellkommunane var Øyer, Hol og Hemsedal.

Fleire nybygg

– I tillegg til veksten i brukthyttemarkedet kjem eit betydeleg tal nybygde fritidsbustader i Noreg, hovudsakleg på fjellet, seier Lauridsen.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor vart gitt igangsetjingsløyve for 7.000 fritidsbustader, noko som er opp frå snautt 4.500 i 2020.

Treg start på 2022

Lauridsen registrerer samtidig at det no er teikn på at hyttemarknaden byrjar å stabilisere seg etter to år med pandemi og auka interesse for å feriere i Noreg.

– Så langt i 2022 er det selt 424 hytter i Noreg. Det er ein betydeleg nedgang frå 2021, 2020 og 2019, seier han, og trur at også straumprisane, høgare renter og stigande byggjekostnader er med på å dempe salet.

