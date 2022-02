Konkurransetilsynet blir kopla inn i striden om nye bustadannonse-prisar frå Finn

innenriks

– Når Finn.no ikkje viser noka forståing eller tek inn over seg den alvorlege kritikken vi har retta, så må vi ta saka vidare. Derfor har vi bestemt oss for å involvere Konkurransetilsynet, seier NEF-direktør Carl Geving til Dagens Næringsliv.

I første omgang vil dei be om eit møte med tilsynet for å leggje fram dokumentasjonen sin, opplyser han. Striden handlar om ein ny prismodell for bustadannonsar lansert på Finn i januar.

– Etter vår vurdering har Finn.no misbrukt den dominerande stillinga si. Vi trur det kan vere i strid med konkurranselova, og meiner det no trengst ein grundig gjennomgang av konkurransestyresmaktene, seier Geving.

NEF, Huseierne og Forbrukarrådet meiner annonsemodellen pressar meklarføretaka til å betale langt høgare prisar enn før, med mindre dei vil godta at annonsane blir mindre synlege.

Finn-toppsjef Eddie Sjølie har slått kraftig tilbake mot påstandane.

– Vi har i dialog med NEF vorte presentert for ein del fakta og påstandar som vi meiner er feilaktige om dei nye produktpakkane som vi lanserte i marknaden 5. januar i år, sa Finn-toppsjef Eddie Sjølie til DN i januar.

(©NPK)