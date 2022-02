Frp snur: Reddar omstridd oljefelt

innenriks

Det kontroversielle feltet ligg 30 mil nord for kysten av Finnmark, og vil bli det nordlegaste feltet i Barentshavet. Får utbygging av dette feltet klarsignal frå regjeringa og Stortinget, vil feltet produsere olje i 30 år, ifølgje avisa.

For eit år sidan la Frps Sylvi Listhaug fram eit forslag om å skrote planane om å elektrifisere sokkelen med landstraum. Når dei no snur i saka, sørgjer Høgre og Frp til saman for eit fleirtal for utbygging av Wisting-feltet.

Listhaug seier til avisa at dei er imot elektrifisering, men at dei prosjekta som selskapa har planlagt i oljeskattepakken, er med elektrifisering.

– Om vi skal gå vekk frå det no, betyr det ei lang utsetjing ved at du må gjere om på alt av teikningar og planar, seier Listhaug.

– Det viktigaste for oss er at vi held olje- og gassproduksjonen så høg som i det heile mogleg, legg ho til.

Frp er for meir leiting og utbygging i Barentshavet.

(©NPK)