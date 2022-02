Forsvarssjefen: Noreg har ein god dialog med Russland

innenriks

– Det er svært alvorleg når det står 170.000 soldatar, i tillegg flystyrkar og sjøstyrkar i Svartehavet, som heilt opplagt har ei utgruppering som gjer at dei kan gjennomføre eit angrep, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

På spørsmål om det kan bli behov for fleire tiltak frå norsk side, svarer han:

– Her heime er situasjonen i nord heldigvis prega av låg spenning og eigentleg ein god dialog med Russland.

Kristoffersen understrekar at situasjonen no er langt meir alvorleg enn han var for nokre veker sidan og peikar på dei manglande teikna på at Russland vil løyse konflikten med diplomati.

– Det som har vore spesielt i dag, er at det diplomatiske sporet som vi har håpa skulle lykkast, kan sjå ut til å kanskje ikkje lykkast. Amerikanarane har vore veldig tydelege på at dette angrepet er like om hjørnet, seier han til kanalen.

Forsvarssjefen legg til at Forsvaret sidan desember har sett i verk tiltak for å ha god nok beredskap, og dessutan jamlege tiltak fram til i dag. Mellom anna er Forsvaret i gang med ei stor Nato-øving med 4.500 allierte soldatar på norsk jord og høg aktivitet i lufta og i sjøen.

