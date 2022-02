Forlik i lydbok-tvisten mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal

innenriks

– Partane har gått i dialog med eit ønske om å kunne leggje saka bak seg og drive med det vi alle ønskjer, nemleg å skape god litteratur og godt innhald. Det er til beste for alle partar at vi har komme til ei fastsett løysing utanfor rettssalen, seier administrerande direktør i Gyldendal Norsk Forlag Arne Magnus i ei pressemelding.

Horst meinte seg feilaktig behandla av forlaget sitt, som ikkje gjorde totalt åtte lydbøker tilgjengelege på fleire plattformer enn den dei sjølv eigde. Ved at bøkene ikkje var tilgjengelege i andre strøymetenester enn den norske Fabel, har Horst hevda at han tapte store inntekter.

Derfor fekk han på eige initiativ lese inn på nytt til saman åtte bøker han meinte ikkje lenger var omfatta av avtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget, men forlaget svarte med å saksøkje forfattaren.

Oslo tingrett frikjende Horst i fjor, og forlaget anka saka til lagmannsretten. No ender likevel altså saka med forlik.

Forfattaren sjølv seier han er svært glad over å kunne leggje konflikten bak seg.

– No er vi vel forlikte, og kan sjå framover. Samtidig vil eg rette ein stor takk til Gyldendal for mange gode år der og for ein konstruktiv dialog som til slutt enda i ei løysing som er god for alle, seier Horst.

