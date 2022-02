Folkerøysting i Innlandet: Knapt fleirtal vil oppløyse storfylket

innenriks

Den siste veka har innbyggjarane i Innlandet fylkeskommune kunna stemme digitalt over spørsmålet om lagnaden til fylket. To timar på overtid torsdag kveld var resultatet klart.

Eit knapt fleirtal på 50,75 prosent har gått inn for å dele fylket i Oppland og Hedmark, som i den gamle fylkesstrukturen. 48,19 prosent ville behalde det noverande storfylket, medan 1,06 prosent av stemmene var blanke.

Knapt fleirtal

Av dei totalt 312.433 stemmeføre i Innlandet deltok 46,7 prosent i røystinga, totalt 145.978 stemmer. Berre 3.738 stemmer skil dei to sidene i saka.

– Det er «close race», og før fylkestinget vil eg seie vi har eit reelt dilemma. For her ser vi det er sterke meiningar i begge retningar, sa fylkesordførar Even Aleksander Hagen (Ap) om resultatet.

Arbeidarpartiet har tidlegare uttalt at dei ønskjer å behalde fylket, men har opna for å endre syn dersom folket stemde for oppløysing. Hagen ville torsdag ikkje konkludere om kva Ap vil lande på før partiet har sett gjennom alle sider av saka.

– Det er uansett godt med eit resultat. Nokre målingar på førehand antyda ei valdeltaking på opptil 70 prosent. Slik sett er det litt skuffande at valdeltakinga er på under halvparten, men eg vil jo seie at vi har fått dette til på kort tid, og at vi har nådd ut til mange, sa fylkesordføraren.

Knapt også i Stortinget

Varafylkesordfører Aud Gunnhild Hove (Sp) kommenterte også utfallet av folkerøystinga og viste til at også då Stortinget vedtok å slå saman Hedmark og Oppland, så skjedde det med berre éi stemmes overvekt.

– No har vi hatt ei folkerøysting med eit fleirtal på 3.738 stemmer for å dele. Det betyr mykje for oss. Hadde det vore omvendt ville vi lytta til det òg, sa Hove.