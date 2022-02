Asheim blir innstilt som første nestleiar i Høgre

innenriks

– Han har i mange år vore sett som eit av dei største politiske talenta i landet, og viss landsmøtet vil, tek han no steget opp i den absolutte elitedivisjonen, seier Harald Furre, leiar av valkomiteen i partiet, i ei pressemelding.

Det er ein einstemmig valkomité som har innstilt Asheim til vervet, seier Furre. Han seier at Tina Bru er innstilt på å halde fram som andre nestleiar, og Furre påpeikar at dei to vil vere likestilte i arbeidet.

– Eg er veldig takksam for den tilliten valkomiteen har vist meg. Vi har ein viktig jobb framover med å utvikle politikk gjennom å lytte til innspel frå heile landet, og vi skal byggje ein endå sterkare partiorganisasjon fram mot vala i 2023 og 2025, seier Asheim.

Innstillinga skal behandlast på Høgre-landsmøtet på Gardermoen 2.–3. april. Alle er innstilte for ein periode på eitt år, altså fram til landsmøtet i 2023. Partileiar Erna Solberg har svart valkomiteen at ho er innstilt på å halde fram vidare.

– Valkomiteen er veldig glad for at Erna Solberg ønskjer å stå på vidare som Høgre-leiar med blikket festa på valsiger både i 2023 og 2025. Ho er den udiskutabelt dyktigaste og mest populære politikaren i Noreg, og det var særs lett å bli samde om å innstille på attval av henne, seier Furre.

(©NPK)