Skikøyrar til sjukehus i luftambulanse etter snøskred i Trysil

Politiet opplyste onsdag formiddag at dei likevel held fram ressursoppbygging og vidare søk for å vere sikre på at ingen andre vart tekne. Nødetatane har rykt ut med alt dei har av mannskap, inkludert lavinehundar og helikopter. Frivillige har òg rykt ut.

Meldinga om skredet kom klokka 11.46. Det var alpinsenteret som melde frå etter å ha fått beskjed frå eit skifølgje om at det hadde gått eit skred.

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt seier til NTB at skredet er mellom 100 og 150 meter breitt og gjekk ved Bugderkanken på austsida av Trysilfjellet.

Han seier det var ei gruppe skikøyrarar i området, og at ein av desse køyrde ned og vart teken av skredet.

– Han vart meld sakna, men er no graven fram. Han er vaken og blir vareteken av helsevesenet, seier Teigen.

Seinare onsdag seier Teigen til Østlendingen at mannen er flogen til sjukehus i Oslo med luftambulanse.

Driftssjef i Skistar Trysil, Jan Lindstad, seier til Hamar Arbeiderblad at det er rasfare i området etter snøfall den siste tida. I tillegg er det svært tåkete i rasområdet onsdag formiddag.

Dei siste dagane har det komme godt over 50 centimeter nysnø i Trysilfjellet.