Skatteetaten har 2,4 milliardar kroner uteståande i koronautsette krav

Då ordninga med å utsetje skatte- og avgiftskrava starta, vart det gitt utsetjingar for litt over 5 milliardar kroner. Per 31. oktober 2021 var beløpet redusert til 4,5 milliardar kroner, og omfatta omtrent 9.400 aktive avtalar.

– Ved årsskiftet har vi 5.000 aktive avtalar, som til saman utgjer 2,4 milliardar kroner. Det vil seie at 4.400 avtalar er avslutta sidan oktober, seier divisjonsdirektør Cecilie Solum i Skatteetaten.

Avtalane som er avslutta, har anten vorte fullt ut innbetalte, misleghaldne eller fall ut på ein annan måte.

På grunn av nye koronarestriksjonar er betalingsfristen for dei aktive avtalane utsett frå 31. desember 2021 til 31. mars i år. Skatteetaten kan derfor ikkje seie heilt sikkert kor mange som vil få betalingsproblem og kanskje gå konkurs som følgje av brot på avdragsordninga.

Etaten ventar likevel ein auke i talet på konkursar etter 31. mars.

