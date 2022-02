Rekordutbetaling frå Tine til mjølkebøndene

innenriks

Driftsresultatet for Tine Gruppa enda på 1.725 millionar kroner, 50 millionar kroner svakare enn 2020 når ein trekkjer frå fjorårets gevinst frå sal av meieriet i Bergen.

Salsinntektene på 24.045 millionar kroner var ein reduksjon på 0,1 prosent samanlikna med fjoråret.

– Dette er eit solid resultat for Tine etter endå eit år prega av pandemien, seier konsernsjef Gunnar Hovland, som peikar på at resultata frå siste kvartal av 2021 viser at Noreg no er på veg inn i ei meir normalisert tid.

Tine er eigd i samvirke av nesten 9.000 mjølkebønder over heile landet. Til saman får dei no utbetalt over 1,4 milliardar kroner.

Med ei etterbetaling på 98 øre per liter mjølk levert, er dette den høgaste etterbetalinga i Tines historie med god margin i ei tid der økonomien til bøndene er prega av auka kostnader på alle frontar.

