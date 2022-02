Professor meiner USA har bidrege til krigsfrykt

innenriks

– Eg synest det er oppsiktsvekkjande at amerikansk etterretning er med på å hausse opp ei krigsfrykt, og spørsmålet er kva amerikanske interesser som ligg til grunn for denne tilnærminga, seier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NTB.

Diplomatiet har den siste tida jobba på høggir på kryss og tvers av land og kontinent i eit forsøk på å halde dialogen varm mellom Russland og Vesten. Medan europeiske leiarar har tydd til varsam optimisme i forsøka på å dempe spenningsnivået, har tonen vore mykje meir pessimistisk frå den andre sida av Atlanterhavet.

Kontrasten er veldig synleg og oppsiktsvekkjande, seier Heier. Han meiner den amerikanske retorikken bidreg til allmenn uro i Europa om at kontinentet no står like overfor ein krig.

– Det blir vanskelegare å finne kompromiss som gjer at alle partar kan komme ut av krisa med æra i behald. Det blir vanskelegare for dei meir pragmatiske kreftene å vinne fram, dei kreftene som prøver å sjå saka frå to sider, seier han.

Usemje om optimisme

Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, reiste førre veke til Moskva for å møte den russiske presidenten, Vladimir Putin. Dei to vart avbilda sitjande på kvar si side av eit langt bord, og mange ekspertar påpeika symbolikken i avstanden mellom vest og aust i den stadig meir spente Ukraina-konflikten.

Macron uttrykte likevel optimisme etter møtet. Dette vart gjengjeldt av Putin, som skrytte av dei diplomatiske evnene til Macron. Fleire moglege løysingar vart diskuterte, ifølgje den russiske presidenten.

Presidenten i USA, Joe Biden, snakka med Putin på telefon nokre dagar seinare. Etter møtet uttalte Pentagon at det ikkje var nokon grunn til optimisme, og at det ikkje finst nokon teikn til at ting går den rette vegen.

Sjølv presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, har stilt seg svært kritisk til dei stadige åtvaringane frå USA. Zelenskyj meiner påstanden frå USA om at Russland kan invadere landet når som helst, er til lita hjelp og berre skaper panikk.

– Møta har opna fleire dører

Men dei diplomatiske møta har opna fleire dører enn dei har lukka, hevdar seniorforskar Flemming Splidsboel ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

– Det er vanskeleg å verne optimismen når ein ser den militære utviklinga som har skjedd. Men eg synest det kjem små signal frå desse pressmøta, også frå russisk side, seier Splidsboel til det danske nyheitsbyrået Ritzau.

Tysdag var det Tysklands tur til å samtale med Putin. Statsminister Olaf Scholz fekk plass ved det same lange bordet, tilsynelatande av smittevernomsyn. Også dette møtet vart følgd av optimistiske utsegner. Putin påpeika at Russland ikkje ønskjer å gå til krig, og at dei ønskjer å følgje forhandlingssporet.

Formålet med dei mange diplomatiske møta er til dels å kjøpe meir tid, og dessutan å undersøkje moglegheita for ein eller fleire løysingar, ifølgje seniorforskar Splidsboel.

Meiner retorikken må dempast

Noreg har lagt seg på den same diplomatiske tilnærminga som dei fleste andre europeiske land, og utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ønskjer ikkje at Noreg skal bidra til å hausse opp situasjonen.

– Eg har ikkje lyst til å bidra med nokon retorikk i den aktuelle situasjonen. Det meiner eg er eit ansvar vi har som medlem av Nato, som ønskjer å unngå at konflikten eskalerer, svarer ho på spørsmål frå NTB om kor uroleg ho er for utviklinga.

I tida framover blir det svært viktig å unngå misforståingar, understrekar ho.

– Det viktigaste vi kan gjere, er å dempe retorikken, og at vi kan få dette til å bli verande i det diplomatiske sporet, sa Huitfeldt, som tysdag også uttalte at eit russisk angrep mot Ukraina kan vere like om hjørnet.

– Putin har måla seg inn i eit hjørne

Oberstløytnant Heier meiner at draumesituasjonen for Putin vil vere at det endar med eit toppleiarmøte der det igjen blir sett signaturar på papir, og at ikkje det heile renn ut i sanden med berre uforpliktande samtalar. Heier påpeikar at både Macron og Scholz har ymta frampå om at dei er opne for å inngå ein ny europeisk tryggingsorden.

– Putin har måla seg inn i eit hjørne som er vanskeleg å komme ut av. Då kan bruk av makt stå fram som det minst dårlege vondet. Det er viktig for USA å sørgje for at Putin ikkje taper ansikt ved at han får noko, meiner Heier.

Han trur ikkje at Ukraina-konflikten vil resultere i krig, fordi han meiner at kostnadene vil overstige dei gevinstane som Putin har peila seg ut.

– Det Putin ønskjer, er å få til ei løysing der han kan seie til si eiga befolkning at «vi fekk gjennomslag for auka transparents og føreseielegheit, og vi klarte å halde USA litt lenger unna våre eigne grenser», seier Heier.

