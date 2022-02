Politiet: Ingen fleire tekne av skredet i Trysil

innenriks

Det var like før klokka 12 onsdag at politiet fekk melding om skredet.

Éin person vart meld sakna, men vart etter kvart funnen og graven ut av snømassane. Vedkommande vart teken hand om av helsevesenet.

– Etter at den sakna personen vart funnen, vart det straks sett i gang søk i skredet etter fleire personar. Vitne observerte ingen fleire personar i skredet, men alle tilgjengelege ressursar vart sette inn for å gå over snøskredet for å vere på den sikre sida, skriv politiet i ei pressemelding.

Etter ein omfattande leiteaksjon, konkluderte politiet onsdag ettermiddag med at ingen andre vart tekne av skredet, som var cirka 65 meter breitt, 280 meter langt og mellom 2 og 4 meter djupt.

