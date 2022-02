Pensjonistar fekk meir kjøpekraft i fjor

innenriks

Ein gjennomsnittleg alderspensjon steig med 10.400 kroner frå 2020 til 2021, og var på 258.700 kroner i 2021.

Samanlikna med året før har alderspensjonane stige med 4,2 prosent. Sidan prisstigninga var 3,5 prosent, vart realveksten i alderspensjon 0,7 prosent.

– Det betyr at dei fleste alderspensjonistar fekk litt meir å rutte med i året som gjekk, seier avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Nav.

At minstepensjonen for einslege alderspensjonistar vart sett opp i 2021, har medført at auken i kjøpekraft har vore særleg stor for denne gruppa.

Tala frå Nav viser òg at Noreg passerte éin million alderspensjonistar 1. november i fjor.

Talet på pensjonistar som dreg til utlandet og buset seg der, har auka med 57 prosent dei siste ti åra, og per desember 2021 var talet oppe i 52.100. Det er ein auke på 2,6 prosent samanlikna med desember året før.

(©NPK)