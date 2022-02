Nordmenn vel vinterferie heime

innenriks

Ei fersk undersøking som Respons Analyse har gjennomført for forsikringsselskapet Fremtind, viser at berre 15 prosent planlegg å dra til utlandet i vinterferien.

Av dei som skal utanlands, dreg dei fleste til varmare strøk. 5 prosent, tilsvarande vel 230.000 nordmenn, oppgir dette, medan 2 prosent skal på skiferie. Nesten like mange oppgir at dei skal på storbyferie.

– Skal du til utlandet, er det framleis viktig å hugse på at situasjonen kan endre seg raskt når det gjeld smittetal, karantene og restriksjonar. Vi oppmodar deg til å setje deg godt inn i dei reglane og restriksjonar som gjeld for det landa du ønskjer å reise til, både før avreise og undervegs i opphaldet, seier skadeførebyggjar Therese Nielsen i Fremtind i ei pressemelding.

Dei som skal til utlandet, er mest bekymra for å bli sette i isolasjon på grunn av koronasmitte. Heile 37 prosent seier dette.

22 prosent seier dei er bekymra for å bli smitta av covid-19, omtrent like mange er bekymra for annan sjukdom eller skade på reisa, medan 17 prosent oppgir at dei er bekymra for forseinkingar på fly eller annan transport.

