Matvaregigantane bekymrar Støre

– Maktkonsentrasjonen er ikkje bra. Det går ut over forbrukaren også når det gjeld pris, sa Støre i Stortinget onsdag.

SVs Audun Lysbakken tok opp problemet med at dei same konserna «både produserer osten, frakter osten og selger osten», og spurde Støre om han vil opne for ei splitting i bransjen og eigaravgrensingar.

Støre opna for å snakke med SV om kva som kan gjerast, men legg til:

– Eg vil ikkje gå inn i konkrete verkemiddel.

Han understreka at det er viktig at tiltak ikkje går ut over forsyningstryggleiken og tilgangen på mat i heile landet.

(©NPK)