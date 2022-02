Lege sa nei til å sende helikopter på grunn av koronafrykt – pasient døydde

innenriks

Det var ved to tilfelle i juli 2020 at legevaktlegar i Nordreisa bad om luftambulanse for å transportere kritisk sjuke pasientar til sjukehus, skriv Nordlys.

Den ansvarlege legen på AMK/luftambulansen i Tromsø ville i begge tilfella ikkje sende ut helikopteret. Dermed vart dei to frakta dei 230 kilometrane til Tromsø i ambulansebil.

Den eine pasienten døydde før ambulansen nådde sjukehus, medan den andre måtte gjenopplivast.

Pasienten som døydde hadde mellom anna luftvegssymptom. Legen i Tromsø frykta at pasienten kunne ha korona, og ville dermed ikkje sende luftambulansen fordi den måtte blir desinfisert etter transporten.

I det andre tilfellet var det mistanke om blodforgifting. Legen i Tromsø meinte likevel at målte verdiar var «OK», og at det var akseptabelt å transportere pasienten til UNN med ambulansebil.

Statens helsetilsyn konkluderer i rapporten sin med at begge pasientane burde vore transportert med helikopter. I saka der pasienten døydde meiner helsetilsynet at hjelpa som vart gitt var uforsvarleg, medan handteringa ikkje var innanfor normene for god medisinsk praksis i saka der pasienten overlevde.

Sjef Jon Mathisen i Akuttmedisinsk klinikk er samd i kritikken og beklagar at pasientane ikkje fekk helikoptertransport.

