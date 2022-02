Høgre vil støtte Ukraina humanitært – overraska over svara frå regjeringa

innenriks

– Eg er litt skuffa over at regjeringa ikkje klarer å vere tydelegare, seier Høgre-leiar Erna Solberg til NTB.

Onsdag tok ho opp den humanitære situasjonen i Ukraina med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget, men fekk ikkje noko tydeleg svar på om det kjem meir bistand til landet, som er under sterkt press frå Russland.

– Vi er framleis litt overraska over svara vi får om humanitær bistand. Regjeringa har kontinuerleg sagt at dei ser på spørsmålet, seier Solberg.

– Stiller opp

Solberg viser til at FN før jul bad om auka bidrag på 1,7 milliardar kroner til Ukraina.

– Førre veke meinte regjeringa at dei ikkje hadde fått nokon førespurnad frå Ukraina. Vel, FN har bede om det. Ukraina har bede om det i form av at ambassadøren her i Noreg har bede om det. Så det er jo ikkje heilt rett, seier Høgre-leiaren.

Svaret frå statsministeren var at Noreg har hatt god kontakt med Ukraina opp gjennom åra.

– Ukraina veit at dei er ein del av eit samarbeid mellom land som stiller opp, også når det er humanitære behov. Det skal vi sjølvsagt løpande vurdere no framover, sa Støre i Stortinget.

– Treng hjelp

Solberg er ikkje fornøgd med svaret og påpeikar at det er den tredje spørjetimen i Stortinget der dei tek opp saka med regjeringa.

– Støre unngjekk veldig å svare på det. Han svarte om alt anna, og snakka om nordområda og nærområda og alt anna, og eg er litt overraska over det, seier Solberg.

Ho meiner bistand til Ukraina vil vere ei viktig solidaritetshandling.

– Det er eit land som no nesten ikkje får internasjonale investeringar, som har store utfordringar med ei befolkning som har flykta, og fleire flyktar frå dei aktuelle områda, og som treng humanitær hjelp. FN bad altså før jul om å auke hjelpa, og Noreg har ikkje auka. I dette spasertempoet til regjeringa er spørsmålet: Når konkluderer ein?

Støre: – Gir allereie

Støre er usamd i at det dryger med å få på plass bistand til Ukraina.

– Vi gir allereie rundt 200 millionar kroner i året til Ukraina. Før jul gav vi friske pengar til minerydding i Ukraina. Eitt av dei områda Noreg kunne bidra på, var også som medlem av Tryggingsrådet. I januar leidde Noreg møtet om Ukraina på ein måte som gjorde at Ukraina takka Noreg for det. Her har vi stilt opp over tid.

– Men FN ber om meir?

– Ja, då får vi vurdere det. Men FN har appellar om støtte veldig mange stader i verda, og Noreg følgjer opp mange av dei, så her må vi gjere avvegingar. Men Noreg har stilt opp for Ukraina, på den humanitære og politiske sida, og det skal vi halde fram med å gjere.

