Gode vêrforhold for skientusiastar til helga

Vêret framover er prega av ein meir rolege vêrsituasjonen enn i januar, og statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt fortel at lågtrykka no ligg sør for oss og at det ikkje er venta nokon kraftige lågtrykk før seint søndag.

Situasjonen er likevel noko ustabil, så det kan fort endre seg, særleg lokalt.

– Vi er no inne i ein periode med ein forholdsvis kald luftmasse, noko som sørgjer for at det vil bli litt kaldare i Sør-Noreg inn mot og over helga. Berre nokre stader i Rogaland og på Sørlandet kan det komme nokre få plussgrader, seier ho.

Fine forhold i vinterferiestarten

Det betyr at vinterferien startar med gode forhold når det gjeld snø. Den snøen som har komme, blir liggjande, og det er moglegheiter for påfyll av snø både før vinterferien og frå helga.

– Det kan komme noko snø både fredag og laurdag, også i lågareliggjande strøk i Sør-Noreg, men ikkje i dei store mengdene, seier Moxnes.

På Vestlandet har det vore fleire dagar med nedbør, men det ser betre ut framover med periodar med opphaldsvêr og litt lågare temperaturar. Nedbøren som kjem, vil dermed vere i form av snø, også heilt ut mot kysten.

– Snøen kan gjerne komme i område der det ikkje har vore snø. Både fredag og laurdag vil det komme periodar med opphald og moglegheiter til å sjå sola, medan det søndag kjem meir snø, ifølgje Moxnes.

Kaldt òg nordover

Temperaturane i Midt-Noreg vil òg liggje på minussida, og det vil komme snø, men i beskjedne mengder, særleg laurdag og søndag.

I Nord-Noreg held òg den kalde vêrtypen fram med temperaturar ned mot ti–tolv minusgrader enkelte stader. Det vil stort sett vere opphaldsvêr frå helga, men med nokre lette snøbyer i kyststrøka.

Moxnes seier at det har komme ein del nysnø òg i fjellområde både i aust og vest som ikkje har hatt særleg skiføre fram til no, så det skal vere gode moglegheiter for vinteraktivitetar.

