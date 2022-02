FHI: Framleis aukande smittespreiing

innenriks

I den nyaste vekerapporten sin skriv Folkehelseinstituttet at fjerninga av dei tiltaka som er att laurdag 12. februar, kan forsterke veksten av epidemien.

FHIs modellar indikerer at smittetrenden er aukande. Dei opplyser at høge smittetal endrar R-talet – kor mange ein smitta person smittar vidare – ganske raskt, og at det no truleg er nærare 1,3.

– Modellen forventar ein smittetopp dei næraste vekene, skriv FHI.

Åtvarar mot høgt sjukefråvær

Dei anslår at vinterbølgja drive av omikronvarianten truleg vil auke. Sjølv om varianten gir mindre alvorleg sjukdom, kan det ventast fleire innleggingar av pasientar med covid-19 og av pasientar med andre tilstandar, men med positivt koronatest.

FHI ventar samtidig moderat auke i innleggingar på intensivavdelingane.

– Vinterbølgja vil framleis gi ei betydeleg belastning på helsetenesta som følgje av mange pasientar og høgt sjukefråvær. Kommunane og sjukehusa må nytte dei næraste vekene til å vaksinere fleire og førebu seg på stort sjukefråvær og fleire pasientar, oppmodar Folkehelseinstituttet.

Liten andel innlagde

I førre veke vart det registrert 137.762 koronatilfelle i MSIS (Meldingssystemet for smittsame sjukdommar), ein auke på 7 prosent frå veka før. Men betydelege endringar i testsystemet påverkar kven og kor mange som blir testa.

Ein veldig låg andel av dei som har fått påvist korona (0,16 prosent), blir lagde inn på sjukehus for dette. Årsaka kan vere at omikronvarianten gir mindre alvorleg sjukdom og at fleire er godt verna gjennom vaksinasjon, understrekar FHI.

Det er hittil rapportert om 550 nye pasientar innlagde på sjukehus med påvist covid-19 i veke 6, 54 prosent av dei med covid-19 som hovudårsak til innlegginga.