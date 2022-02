Éin person graven fram etter snøskred i Trysil

innenriks

Politiet opplyser at dei likevel held fram ressursoppbygging og vidare søk. Nødetatane har rykt ut med alt dei har av mannskap, inkludert lavinehundar og helikopter. Frivillige har òg rykt ut.

Meldinga om skredet kom klokka 11.46.

– Det er frykteleg mykje å gjere her no. Det vi kan seie, er at vi har fått melding om eit skred overfor Knettsetra, og at det kan vere folk i skredet. Det er det vi veit førebels. Vi mobiliserer alt vi har av nødetatar og frivillige, sa operasjonsleiar Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB like etter at skredet gjekk.

Driftssjef i Skistar Trysil, Jan Lindstad, seier til Hamar Arbeiderblad at skredet har gått ved Bugderkanken på austsida av Trysilfjellet ved heisen Hesten. Han anslår at raskanten er på 60–70 meter.

Han seier det er rasfare i området etter snøfall den siste tida. I tillegg er det svært tåkete i rasområdet onsdag formiddag.