«Koronakolonne» får ikkje køyre inn til Oslo sentrum

Arrangørane opplyste ifølgje Adresseavisen at opptil 500 køyretøy var påmelde, og at planen var å møtast utanfor Oslo og køyre i kolonne inn til Stortinget – og derfrå vidare til NRK på Marienlyst.

Aksjonen er inspirert av lastebilaksjonane i den canadiske hovudstaden Ottawa dei siste vekene. Liknande "korona-kolonnar" har vore gjennomførte i fleire europeiske byar.

Stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen seier onsdag at politiet har vedteke at kolonnen ikkje får køyre inn i Oslo sentrum.

– Årsaka til dette er at det skal vere andre markeringar framfor Stortinget i det same tidsrommet denne dagen, og at eit større tal køyretøy i Oslo sentrum i for stor grad kan gå ut over annan trafikk, under dette framkomma for nødetatane, opplyser Nilssen.

Politiet seier at markeringa kan finne stad utanfor sentrum på visse vilkår.

– Utanfor Oslo sentrum vil det vere tillate å markere seg ved bruk av køyretøy så lenge ein ikkje bryt trafikkreglane eller på annan måte skaper store forstyrringar av trafikken eller ro og orden, skriv stabssjef Nilssen til avisa.

Ann Helen Gjermundsen, pressekontakt for konvoi-aksjonen, fortalde måndag til Adresseavisen at gruppa planla demonstrasjonar utanfor Stortinget og mot fleire mediehus i Oslo.

– Bakgrunnen for demonstrasjonen framfor mediehusa er at vi vil vise misnøya vår med den manglande objektiviteten i dei fleste kommersielle media, skreiv Gjermundsen i ein kommentar til avisa.

