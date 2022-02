Støre informerte ikkje om møtet med Stoltenberg

innenriks

Finansdepartementet og Statsministerens kontor stadfestar begge overfor NTB at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Finansdepartementet ikkje vart orienterte om kontakten.

– Statsministeren var aldri på noko tidspunkt i tvil om at han ville vere inhabil dersom Stoltenberg var ein aktuell kandidat til stillinga som sentralbanksjef, uttaler kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

– Han har derfor heller ikkje på noko tidspunkt diskutert moglege eller faktiske kandidaturet til Stoltenberg med finansministeren eller andre i Finansdepartementet.

Støre må no svare på fleire spørsmål frå kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om tilsetjinga.

Tur rundt Sognsvann

Tidlegare har Støre opplyst at han melde seg inhabil i saka allereie 22. oktober i fjor.

To dagar seinare, 24. oktober, møtte han Stoltenberg for å gå tur rundt Sognsvann i Oslo.

Då kom saka opp.

– Det var ein fin dag i oktober. Det var ein søndag, han var heime, og då har vi ofte gått på tur. Det var ein diskusjon om laust og fast. Litt om korleis det var å vere i regjering, har Støre tidlegare fortalt til NTB.

Mot slutten av turen kom dei, ifølgje Støre, inn på mediespekulasjonane om at Stoltenberg kunne vere ein mogleg ny sentralbanksjef.

Stoltenberg sa då at han vurderte å søkje jobben. Støre svarte at han i så fall ville vere inhabil.

Telefonsamtalar med Tajik

Men Støre var ikkje den einaste Stoltenberg tok kontakt med. Han ringde òg til nestleiaren i Arbeidarpartiet, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Tajik har opplyst at ho hadde to telefonsamtalar med Stoltenberg om saka i fjor, éin tidleg haust og éin seint på hausten. Ho vil ikkje tidfeste samtalane nærare.

Statsministerens kontor opplyser at Støre ikkje fekk vite om samtalane med Tajik.

Finansdepartementet har derimot gjennom prosessen vorte gjord kjend med dei to samtalane, opplyser kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet.

– Departementet kjem elles ikkje til å kommentere kontakten om saka internt i regjeringa, seier ho i ein skriftleg uttale til NTB.

Taus om intern kommunikasjon

Tajik sjølv ønskjer ikkje å seie noko om kven ho snakka med internt i Ap eller regjeringa.

– Det relevante å vite om desse samtalane er at eg gav uttrykk for at det ikkje var noko i vegen for at han kunne søkje stillinga, og at eg ville ta denne informasjonen til etterretning. Eg gav òg uttrykk for at det var ryddig at han tok omsyn til Finansdepartementet dersom han søkte, seier Tajik.

– Kommunikasjonen internt i partiet eller i regjeringa kjem eg ikkje til å dele.

Tajik opplyser likevel at ho ikkje sjølv kontakta nokon andre i regjeringa om moglege kandidatar til stillinga.

Ho har òg sagt at ho ikkje oppmoda Stoltenberg til å søkje.

Uklar tidslinje

Det er førebels ikkje kjent kor tidleg Finansdepartementet fekk vite at Stoltenberg kunne vere interessert i jobben.

– Stoltenberg vart oppmoda til å søkje stillinga i midten av november. Utover det kommenterer vi ikkje detaljar om kontakt med enkeltkandidatar, seier Riiser.

Departementet har tidlegare opplyst at oppmodinga til Stoltenberg vart send etter at stillinga offisielt vart kunngjord 10. november.

Fem dagar før dette, 5. november, skreiv Dagens Næringsliv at Jens Stoltenberg, ifølgje kjeldene til avisa, ville takke ja til stillinga som sjef for Noregs Bank viss han vart spurd.

Men både statsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren visste altså om Stoltenbergs interesse for jobben allereie før den tid.

Tiltrer før jul

Det var i statsråd klokka 11 fredag 4. februar den formelle avgjerda vart teken. I ein kongeleg resolusjon vart Stoltenberg åremålstilsett som sentralbanksjef for ein periode på seks år.

Stoltenberg tiltrer stillinga før jul. Han overtek etter Øystein Olsen, som går av innan 1. mars etter tolv år i stolen.

Utnemninga var i tråd med tilrådinga til embetsverket i saka, men har vore politisk kontroversiell på grunn av fortida til Stoltenberg som både statsminister og Ap-leiar og dei nære banda hans til Arbeidarpartiet og Støre.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, ein posisjon han held fram til 30. september.

