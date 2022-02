Sjukehusa kan no bruke antistoff-behandling mot covid-19

innenriks

Dagens Medisin skriv at også legemidla anakinra (Kineret), tocilizumab (RoActemra, baricitinib (Olumiant) og Remdesivir no kan nyttast i behandling av covid-19 i spesialisthelsetenesta.

– Desse legemidla som er lista opp, blir innførte. Men det blir understreka at det er utfordringar knytt til forsyning og logistikk, og at ein vil følgje dette nøye, seier leiar for Beslutningsforum, Cathrine Bryne, til avisa.

Bruken av legemiddel ved covid-18 vil vere avhengig av forsyningssituasjonen og logistiske forhold.

Antistoffet Sotrovimab vart teke i bruk for første gong i Noreg i desember i fjor.

(©NPK)