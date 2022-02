Rapportar: Utsette barn hardast ramma under gjenopningsveka

innenriks

VG har fått innsyn i vekerapportane frå statsforvaltarane til Utdanningsdirektoratet. Nær alle fortel at smitteauke, sjukefråvær og mangel på lærarar, barnehagelærarar og andre vaksne framleis er situasjonen i store delar av landet når det gjeld skular og barnehagar.

Statsforvaltaren i Trøndelag beskriv eit behov for vikarar mange stader, og også vikarmangel. Det medfører at det er få og ofte ukjende vaksne til stades, ifølgje rapporten.

– Dette gjer at barnehage- og skuledagen blir litt annleis, meir uføreseieleg og ustabil og dermed meir utfordrande for alle barn, men særleg for dei yngste og dessutan sårbare/utsette barn. Fleire enn før melder bekymring for dette og ser teikn til meir uro og utagering når dei faste tilsette ikkje er til stades og rammene ikkje er like føreseielege, skriv spesialrådgivar Knut Olav Dypvik i oppvekstavdelinga.

(©NPK)